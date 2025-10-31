Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 22:31

Сыплю семена в ноябре — получаю фиолетовые облака цветов уже в апреле: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о плотных фиолетовых подушках, украшающих ваш сад с самой ранней весны, посадите в ноябре обриету! Сыплю ее семена в ноябре — получаю фиолетовые облака цветов уже в апреле. Этот чудо-многолетник идеально подходит для подзимнего посева и прекрасно переносит морозы.

Когда в конце ноября почва подмерзнет, рассыпьте мелкие семена обриеты по поверхности каменистого участка или альпийской горки и слегка присыпьте песком. Уже в апреле появятся дружные всходы, которые быстро превратятся в плотные куртины, сплошь покрытые мелкими фиолетовыми, сиреневыми или малиновыми цветками.

Обриета создает эффект цветущего ковра и продолжает цвести с апреля по июнь. Она не боится заморозков, засухоустойчива и с каждым годом становится только пышнее. Этот цветок станет идеальным решением для рокариев, альпинариев и обрамления садовых дорожек, создавая неповторимый живописный вид при минимальном уходе.

Ранее стало известно, как вырастить шоколадную красавицу на участке. Этот цветок идеален для посадки под зиму.

Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером
Общество
Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером
Меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада
Общество
Меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада
Сажаю под зиму — любуюсь весной: пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи
Общество
Сажаю под зиму — любуюсь весной: пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Семья и жизнь
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м
В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей
Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро
В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации
«Сам жду»: Лепс о свадьбе с Авророй Кибой
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России
Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства
Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом
Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.