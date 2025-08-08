Морозостойкое чудо: цветы до Нового года в вашем саду

Корейская хризантема — настоящий подарок для тех, кто хочет видеть цветущий сад даже в преддверии зимы. Этот удивительный многолетник продолжает радовать яркими красками, когда другие растения уже давно ушли на покой. Его соцветия стойко переносят первые заморозки и даже снегопады, создавая живописные пятна в ноябрьском и декабрьском саду.
Особенности растения:
- морозостойкость — выдерживает температуры до −7°C;
- продолжительное цветение — с августа по декабрь;
- разнообразие расцветок — от солнечно-желтых до глубоких бордовых;
- неприхотливость в уходе — минимальные требования к почве и поливу;
- устойчивость к болезням — редко поражается вредителями.
Посадите хризантемы на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. В августе подкормите калийно-фосфорными удобрениями — это усилит цветение. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы стимулировать появление новых бутонов.
