08 августа 2025 в 09:39

Морозостойкое чудо: цветы до Нового года в вашем саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корейская хризантема — настоящий подарок для тех, кто хочет видеть цветущий сад даже в преддверии зимы. Этот удивительный многолетник продолжает радовать яркими красками, когда другие растения уже давно ушли на покой. Его соцветия стойко переносят первые заморозки и даже снегопады, создавая живописные пятна в ноябрьском и декабрьском саду.

Особенности растения:

  • морозостойкость — выдерживает температуры до −7°C;
  • продолжительное цветение — с августа по декабрь;
  • разнообразие расцветок — от солнечно-желтых до глубоких бордовых;
  • неприхотливость в уходе — минимальные требования к почве и поливу;
  • устойчивость к болезням — редко поражается вредителями.

Посадите хризантемы на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. В августе подкормите калийно-фосфорными удобрениями — это усилит цветение. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы стимулировать появление новых бутонов.

Ранее сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они регулируют влажность и создают ощущение свежести.

