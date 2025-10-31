Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:24

Молоко не убежит — проверенные хитрости для спокойной варки: секреты опытных хозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Варить молоко — дело тонкое: чуть отвлекся, и плита уже в белых разводах. Но есть простые приемы, которые помогут избежать этой кухонной неприятности.

С ними молоко будет кипеть ровно, а ваша кухня останется чистой. Попробуйте — и процесс приготовления молочных блюд станет куда приятнее!

Первый способ — водяная баня: поставьте кастрюлю с молоком в большую емкость с водой. Так нагрев будет равномерным, без резких скачков температуры.

Второй хитрый прием — смазать стенки кастрюли сливочным маслом на 5–7 см выше уровня молока. Масляный барьер не даст пене подняться слишком высоко.

Третий вариант — бросить в молоко кубик сахара: он стабилизирует кипение, разбивая крупные пузыри на мелкие. И не забывайте о посуде с толстым дном — она распределяет тепло лучше всего. Регулируйте огонь, и молоко никогда не убежит!

Ранее сообщалось, что петрушка «Глория» — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

