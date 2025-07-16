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16 июля 2025 в 13:00

Молдавские вертуты с капустой! Вкуснейшие пирожки из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молдавские вертуты с капустой! Вкуснейшие пирожки из 3 ингредиентов! Эти золотистые молдавские рулетики-вертуты из лаваша покорят вас с первого укуса! Сочная капуста с луком и зеленью, запечённая в хрустящем тесте — просто, бюджетно и невероятно вкусно. Готовятся за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Лаваш армянский – 1 шт
  • Капуста молодая – 0,5 кочана
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) – 0,5 пучка
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами, капусту — соломкой. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте капусту Тушите 10-12 минут, в конце добавьте зелень. Для пикантности можно добавить в начинку тёртую морковь или грибы. Лаваш разрежьте на 8 частей.
  2. На край каждой части выложите начинку, сверните рулетиком. Смажьте края белком для скрепления. Обжарьте вертуты со всех сторон до хрустящей корочки.

Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее мы делились рецептом лаваша с двойной начинкой и пикантным соусом. Так вы еще не заворачивали!

лаваш
капуста
лук
пирожки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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