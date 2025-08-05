Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Вкусная закуска за сутки

Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Этот рецепт — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Капуста получается невероятно сочной, с приятной кислинкой и ароматом специй. Готовится быстро — уже к утру можно наслаждаться хрустящим результатом!
Ингредиенты (на 3-литровую банку)
- Капуста белокочанная — 2 кг
- Морковь — 400 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Яблоко/свёкла (по желанию) — 1 шт.
Для маринада
- Вода — 500 мл
- Масло растительное — 150 мл
- Уксус 9% — 150 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец чёрный горошком — 5–6 шт.
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, чеснок нарежьте пластинками. Плотно уложите овощи в банку, переслаивая при желании яблоками или свёклой.
- В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения и варите 5 минут.
- Горячим маринадом сразу залейте капусту, оставьте при комнатной температуре до утра.
Советы: для остроты добавьте 1–2 перчика чили, храните в холодильнике до 2 недель, идеально сочетается с картошкой и мясными блюдами
Особенность: капуста сохраняет хрусткость и приобретает насыщенный вкус всего за ночь!
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