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05 августа 2025 в 12:00

Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Вкусная закуска за сутки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Этот рецепт — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Капуста получается невероятно сочной, с приятной кислинкой и ароматом специй. Готовится быстро — уже к утру можно наслаждаться хрустящим результатом!

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

  • Капуста белокочанная — 2 кг
  • Морковь — 400 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Яблоко/свёкла (по желанию) — 1 шт.

Для маринада

  • Вода — 500 мл
  • Масло растительное — 150 мл
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец чёрный горошком — 5–6 шт.

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, чеснок нарежьте пластинками. Плотно уложите овощи в банку, переслаивая при желании яблоками или свёклой.
  2. В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения и варите 5 минут.
  3. Горячим маринадом сразу залейте капусту, оставьте при комнатной температуре до утра.

Советы: для остроты добавьте 1–2 перчика чили, храните в холодильнике до 2 недель, идеально сочетается с картошкой и мясными блюдами

Особенность: капуста сохраняет хрусткость и приобретает насыщенный вкус всего за ночь!

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капуста
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закуска
морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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