Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Вкусная закуска за сутки

Хрустящая маринованная капуста «Просто бомба!» Этот рецепт — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Капуста получается невероятно сочной, с приятной кислинкой и ароматом специй. Готовится быстро — уже к утру можно наслаждаться хрустящим результатом!

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

Капуста белокочанная — 2 кг

Морковь — 400 г

Чеснок — 4 зубчика

Яблоко/свёкла (по желанию) — 1 шт.

Для маринада

Вода — 500 мл

Масло растительное — 150 мл

Уксус 9% — 150 мл

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Перец чёрный горошком — 5–6 шт.

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, чеснок нарежьте пластинками. Плотно уложите овощи в банку, переслаивая при желании яблоками или свёклой. В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения и варите 5 минут. Горячим маринадом сразу залейте капусту, оставьте при комнатной температуре до утра.

Советы: для остроты добавьте 1–2 перчика чили, храните в холодильнике до 2 недель, идеально сочетается с картошкой и мясными блюдами

Особенность: капуста сохраняет хрусткость и приобретает насыщенный вкус всего за ночь!

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