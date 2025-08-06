Капустный пирог на сковороде! Бюджетный рецепт-выручалка! Быстрый, вкусный и бюджетный пирог, который готовится за 30 минут! Хрустящая капустная начинка с морковью и луком в нежной яично-молочной заливке — отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Молоко — 90 мл

Мука — 80 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте начинку. На разогретой сковороде с маслом пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте морковь, обжаривайте 2–3 минуты. Выложите капусту, тушите под крышкой 10–12 минут на среднем огне, периодически помешивая. Посолите и поперчите. Приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, разрыхлитель и рубленую зелень, перемешайте до однородности. Соберите пирог. Равномерно распределите овощи по сковороде. Залейте яичной смесью, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15–20 минут до румяной корочки.

