Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:30

Капустный пирог на сковороде! Бюджетный рецепт-выручалка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустный пирог на сковороде! Бюджетный рецепт-выручалка! Быстрый, вкусный и бюджетный пирог, который готовится за 30 минут! Хрустящая капустная начинка с морковью и луком в нежной яично-молочной заливке — отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 90 мл
  • Мука — 80 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте начинку. На разогретой сковороде с маслом пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте морковь, обжаривайте 2–3 минуты. Выложите капусту, тушите под крышкой 10–12 минут на среднем огне, периодически помешивая. Посолите и поперчите.
  2. Приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, разрыхлитель и рубленую зелень, перемешайте до однородности.
  3. Соберите пирог. Равномерно распределите овощи по сковороде. Залейте яичной смесью, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка.

капуста
пироги
простой рецепт
сковороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.