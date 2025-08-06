Капустный пирог на сковороде! Бюджетный рецепт-выручалка! Быстрый, вкусный и бюджетный пирог, который готовится за 30 минут! Хрустящая капустная начинка с морковью и луком в нежной яично-молочной заливке — отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Молоко — 90 мл
- Мука — 80 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте начинку. На разогретой сковороде с маслом пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте морковь, обжаривайте 2–3 минуты. Выложите капусту, тушите под крышкой 10–12 минут на среднем огне, периодически помешивая. Посолите и поперчите.
- Приготовьте заливку. В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте муку, разрыхлитель и рубленую зелень, перемешайте до однородности.
- Соберите пирог. Равномерно распределите овощи по сковороде. Залейте яичной смесью, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15–20 минут до румяной корочки.
