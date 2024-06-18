Мой дом — моя крепость? Почему в России сажают в тюрьму за самооборону

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, расширяющий рамки допустимой самообороны. Эта инициатива призвана ввести в законодательство России принцип «мой дом — моя крепость». В случае принятия документа превышением самообороны не будет считаться защита при проникновении злоумышленника в жилье. О том, что предлагает парламентарий, как к идее отнеслись в Госдуме, а также о ряде громких дел, связанных с превышением самообороны, — в материале NEWS.ru.

В чем суть законопроекта, расширяющего пределы самообороны

Нилов намерен внести в нижнюю палату законопроект, расширяющий пределы необходимой обороны.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что жилищем следует считать как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. По словам Нилова, проникновение в дом или квартиру может быть совершено с разными мотивами: от простого хулиганства до изнасилования или убийства.

По мнению парламентария, действующее законодательство ставит агрессора в более выгодное положение, при котором «законопослушный гражданин должен в ситуации ограниченного времени оценить степень опасности, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему». При этом в случае негативного исхода именно защищающийся должен будет доказывать свою невиновность.

Нилов считает, что его инициатива может «фактически переломить судебную практику в пользу граждан», так как бывают случаи, когда сотрудники правоохранительных органов обвиняют в превышении самообороны людей, защищавших свою жизнь и жизни близких.

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Ударила насильника ножкой от мангала и села на семь лет

Минувшей зимой Кабанский районный суд Бурятии вынес обвинительный приговор жительнице Иркутской области, которая забила знакомого до смерти ножкой от мангала и деревянным бруском. За убийство женщина получила семь лет в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в июне прошлого года подсудимая отправилась на Байкал вместе с супругом и его другом, где последний набросился на нее. По словам женщины, злоумышленник пытался ее изнасиловать. Из приговора следует, что «подсудимая не признала свою вину, пояснив, что умысла на убийство не имелось, она нанесла удары мангалом и бруском в целях обороны от противоправных действий».

Суд смягчил наказание женщине «из-за аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления». При этом действия осужденной не были расценены как необходимая оборона или превышение ее пределов.

Пырнул ножом агрессивного оппонента

В мае 2023-го суд в Тульской области признал 38-летнего жителя Алексина виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Как сообщил местный Следком, в январе прошлого года компания мужчин пришла к обвиняемому домой, чтобы выяснить с ним отношения. Один из них напал на алексинца, но тот дал отпор с помощью ножа. Оппонент получил ранение в грудь, в результате чего скончался.

Впоследствии мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы. В прошлом житель Алексина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зарезала мужа-абьюзера и получила «условку»

В 2019 году челябинский суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местную жительницу Викторию Школьникову, которая ударила ножом супруга. Женщину судили по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Ей грозило до 10 лет тюрьмы.

Подсудимая рассказывала во время следственных действий, что муж регулярно ее избивал. Она взялась за нож, когда очередной эпизод насилия произошел на глазах у ее ребенка. Ранив супруга, Школьникова вызвала скорую помощь.

Женщина признала свою вину и согласилась на рассмотрение дела в особом порядке. Суд обязал ее выплатить мужу компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

Расстреляли цыган из охотничьего ружья и остались на свободе

В ряде случаев судьи приходили к выводу, что активная самооборона была оправданной мерой. В сентябре 2016 года в Цыганском поселке в Екатеринбурге произошел конфликт с участием порядка 20 человек. Словесная перепалка переросла в вооруженное столкновение.

Фигурантами дела были бывший спецназовец Олег Шишов и его друг ветеран чеченской кампании Александр Дутов. Им вменяли статьи 105 (убийство) и 108 (убийство, совершенное при превышении мер необходимой обороны) УК РФ. Спустя год дело в их отношении было прекращено. Следователи решили, что мужчины не превысили допустимые пределы обороны.

Очевидцы событий рассказывали, что к дому Шишова пришла толпа вооруженных цыган под руководством Дмитрия Пестрикова, зятя Дутова. За сутки до этого они вступили в перепалку. Шишову не понравилось поведение Пестрикова, и он его оскорбил. Молодой цыган пытался дозвониться до обидчика, чтобы потребовать от него извинений. Не получив ответа, он явился к нему лично вместе со знакомыми.

Пестриков также позвонил тестю и сообщил, что намерен «прострелить Шишову башку». Тот отправился на помощь к другу. После непродолжительного разговора Шишов и Дутов открыли огонь по оппонентам из охотничьего ружья. В итоге 13 человек получили ранения, двое были убиты.

Пестриков вместе с подельниками оказался на скамье подсудимых. Мужчина был признан виновным в организации, участии и склонении к участию в массовых беспорядках. Его приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима. Девять соучастников получили условные сроки, а остальные — от трех до 10 лет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Зарезал нападавших кухонным ножом и сдался полиции

В мае 2020 года в Тверской области 31-летний Александр Зобенков зарезал кухонным ножом троих человек, которые приехали к нему домой в село Михайловское для выяснения отношений.

По версии следствия, Зобенков вместе с друзьями отмечал день рождения супруги. У них произошел конфликт с соседкой из-за того, что собака мужчины облаяла ее коз. Женщина пожаловалась сыну, после чего он приехал разбираться с «обидчиками», взяв с собой друга и двоих рабочих.

Компания мужчин стала избивать хозяев дома и их друзей. Они повалили товарища Зобенкова на землю и стали пинать его ногами. Впоследствии мужчина рассказал следователям, что он испугался за жизнь знакомого и схватил кухонный нож, чтобы напугать нападавших, но это их не остановило. В ходе потасовки трое из них получили смертельные ранения.

Позже Зобенков написал явку с повинной и был арестован. Ему грозило 18 лет в колонии. Тем не менее суд оправдал мужчину, посчитав, что он действовал исключительно в целях самообороны.

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