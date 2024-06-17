В ГД предложили разрешить превышение самообороны в собственном доме Нилов предложил не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище

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В российскую Госдуму 17 июня поступит законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Изменения в Уголовный кодекс РФ предложил внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В пояснительной записке сказано, что жилищем следует считать как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина. Нилов подчеркнул, что нарушение его неприкосновенности может быть совершено с разным мотивам, от хулиганства до изнасилования и убийства.

Депутат уверен, что законопослушный гражданин имеет право «определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему». Нилов пояснил, что нападающий в подобном случае находится в более выгодном положении, а защищающемуся потом придется доказывать свою невиновность. Поэтому он решил внести в законы России принцип «мой дом — моя крепость».

Парламентарий подчеркнул, что закон может «фактически переломить судебную практику в пользу граждан», так как правоохранители порой обвиняют в превышении самообороны людей, защищавших свою жизнь и жизнь близких.

Российские законы позволяют гражданам защищаться в случае нападения, однако превышение самообороны в стране уголовно наказуемо, рассказал ранее ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили. По его словам, лучшим средством для защиты является газовый баллончик. Однако самооборона считается превышенной, если обороняющемуся не были нанесены увечья.