В ГД займутся мерами поддержки жертв домашнего насилия Останина: требуется выработать комплекс мер для помощи жертвам домашнего насилия

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Госдума уже в июле будет проводить собрания с кризисными центрами на тему выработки мер для помощи жертвам домашнего насилия, заявила NEWS.ru председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Парламентарий подчеркнула, что этот вопрос нужно обсуждать. Сегодня в России есть только 16 государственных кризисных центров, добавила депутат.

Необходимо, чтобы в каждых субъектах были государственные кризисные центры. Женщине из маленько села, над которой издевается муж, трудно туда попасть, так как центры, как правило, находятся в больших городах. Наше государство должно понимать, что тема эта актуальна, и она нуждается не только в усилении юридических норм, но и в мерах профилактического воздействия. Ведь наказать можно всех таких мужей, но станет ли от этого легче семье? И мужчины обращаются за подобной помощью, кризисные центры должны быть открыты для всех, — заявила Останина.

Стандарты, которые Госдума будет обсуждать в формате круглого стола, будут рекомендовать каждому субъекту РФ. По словам Останиной, ей бы хотелось, чтобы это был комплекс мер, а не только ужесточение наказания за домашнее насилие.

Депутат призналась, что ей не нравится «однобокий подход» в этом направлении. Останина сочла это пиар ходами со стороны парламентариев, которые услышали обсуждение домашнего насилия в обществе и начали выдвигать законопроекты. По мнению политика, нужно не только наказывать, но и работать с семьями.

Центры могут помогать женщинам, попавшим в такую ситуацию, с поиском жилья, работы. И этот системный подход мне кажется более правильным, — заключила Останина.

Ранее депутат призвала ужесточать ответственность за любое насилие и оскорбления в России. Останина назвала тему домашнего насилия как никогда актуальной, отметив, что ее «нельзя отодвигать на второй план».