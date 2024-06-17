Адвокат рассказал, могут ли оправдать за превышение самообороны у себя дома Адвокат Горгадзе: за превышение самообороны у себя дома редко оправдывают

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Редко встречаются случаи, когда за превышение самообороны у себя дома людей оправдывают, рассказал в беседе с «Ридусом» адвокат и председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе. По его словам, добиться такого послабления можно, только придав дело огласке. Так было в случае, когда в дом, где был десантник, ворвались вооруженные грабители.

Этот десантник превысил пределы допустимой самообороны и убил нападавшего. Его судили. Только благодаря общественному резонансу, благодаря тому, что средства массовой информации обратили внимание на эту историю и общество возмутилось, его оправдали, — отметил специалист.

Адвокат объяснил, что нужно расширить пределы самообороны дома, так как люди должны иметь право на защиту себя и своей семьи без мысли, что потом могут сесть за это на восемь лет. Это касается именно самообороны в жилище, а не драки на улице или ссоры на эмоциях. В чужой дом грабитель идет целенаправленно, вооружившись. Кроме того, он может пойти на убийство, если ситуация пойдет не по его плану.

Я считаю, что в такой ситуации должна работать система «Мой дом — моя крепость», — заключил Горгадзе.

Ранее депутат Госдумы Эрнст Валеев заявил, что законопроект о превышении самообороны не получит поддержки. Парламентарий выразил мнение, что данная инициатива необоснованно расширяет возможности обороны.