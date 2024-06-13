90-е вернулись? В России стреляют каждый день, а что будет после СВО?

В последние недели в СМИ все чаще появляются сообщения о конфликтах, переросших в стрельбу. Порой они заканчиваются смертью участников. МВД рапортует, что преступления с использованием огнестрельного оружия в РФ сокращаются, однако эксперты считают по-другому. Причины они видят в коррупции и росте нелегального рынка вооружений на фоне СВО. О том, почему россияне стали чаще стрелять и что будет после возвращения участников спецоперации в гражданскую жизнь, — в материале NEWS.ru.

Что известно о последних перестрелках на улицах России

На прошлой неделе, утром 6 июня, жители столичного района Фили-Давыдково стали свидетелями жестокой расправы. Мужчина в черной одежде расстрелял из автомата 34-летнего Константина Балишанского — сына главы компании Mediasystem Group. Предполагаемым убийцей оказался знакомый жертвы. По основной версии, он пошел на убийство из-за ревности: Балишанский увел у того девушку.

Ночью того же дня другая перестрелка произошла в городе Шахты Ростовской области. Конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них достал карабин «Сайга» и трижды выстрелил в оппонента. 33-летнего шахтинца Николая Беликова госпитализировали, стрелок скрылся с места преступления.

За несколько дней до этих событий мужчина застрелил карело-финскую лайку из карабина в Подмосковье. Как рассказал хозяин животного, во время прогулки собака учуяла чей-то запах и убежала, спустя некоторое время он услышал несколько выстрелов и побежал на звук. На месте он увидел соседа с охотничьим ружьем, а рядом — тело своего питомца. Сосед объяснил свой поступок тем, что пес якобы набросился на его сына.

4 июня стрельба произошла недалеко от торгового центра «Маркос Молл» в столичном Бибирево. На этот раз стрелок использовал пневматическое оружие. Он стрелял по проезжавшему мимо автобусу из окна дома № 6. В результате пострадали два человека: девушку госпитализировали, а мужчина обратился в травмпункт самостоятельно. Свой поступок стрелок объяснил бессонницей и тем, что звуки с улицы мешают ему спать.

Что об уровне преступности в РФ говорит статистика

Последний раз МВД РФ отчитывалось о количестве преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в начале прошлого года. По данным ведомства, в период с января по декабрь 2022 года было зафиксировано 6200 таких преступлений — это на 32,4% больше, чем в предыдущий год.

Ведомство не приводит аналогичную статистику за 2023 год и за первую половину 2024-го. Однако в минувшем апреле глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что число преступлений с использованием оружия в России сократилось почти на 15% по итогам прошлого года.

Криминалист Михаил Игнатов тем не менее считает, что частота применения оружия обычными гражданами в целом растет. Немалую роль в этом сыграло распространение травматического оружия, отметил собеседник NEWS.ru.

«Я считаю, что применение оружия возросло, потому что его (травматы. — NEWS.ru) раздали кому ни попадя. Кто справки купил, принес, тому и дали. Не факт, что если всех этих людей сейчас проверить, то они будут соответствовать критериям его получения. Но это отдельный вопрос», — сказал эксперт.

При этом распространенность боевого оружия в гражданском обороте сокращается, отмечает Игнатов. По словам криминалиста, его широкое использование было характерно скорее для эпохи 90-х, а сегодня достать его и остаться незамеченным довольно трудно.

Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев считает иначе. По его словам, сейчас в связи с ведением боевых действий у границ России в страну ввозится большое количество нелегального оружия.

«Сейчас вся эта статистика засекречивается, но если говорить примерно, то у нас [в РФ] где-то чуть больше трех миллионов владельцев и около шести миллионов единиц легального гражданского оружия. До СВО у нас было — оценки разнились — от 14 до 20 миллионов единиц нелегального оружия на руках у граждан», — рассказал собеседник NEWS.ru.

С чем может быть связан рост количества перестрелок

В целом опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что ужесточение законодательства в сфере оборота оружия не помогло сократить его применение. Михаил Игнатов видит корень проблемы в том, что из-за коррупции большое количество охотничьих стволов «было роздано многим неадекватам».

По его мнению, решить проблему поможет ужесточение контроля за психическим состоянием граждан. При этом он против того, чтобы запрещать оборот гражданского оружия. Также Игнатов считает, что государство должно обратить внимание на нелегальный оборот огнестрела.

«Лишать людей оружия тоже нельзя с учетом текущей ситуации с преступлениями», — отметил криминалист.

Вячеслав Ванеев согласен с тем, что ужесточение требований для получения оружия никак не повлияло на его оборот. По его словам, нелегальное оружие распространено не только в криминальной среде, но и среди мигрантов.

Он добавил, что на фоне боевых действий всегда идет рост преступности. Так, оружие с фронта завозят различные преступные группы, в том числе террористические, которые организуют схроны для его хранения и применения в будущем, утверждает политик.

Что будет, когда с СВО вернутся военнослужащие

Периодически в СМИ появляются сообщения об агрессивном поведении военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации. Порой доходит и до применения оружия. Например, в конце мая этого года жительница Перми пожаловалась на бойца СВО, который застрелил ее собаку. Пистолет был пневматическим, однако животное погибло, поскольку выстрел был сделан в упор в глаз.

Тем не менее пока нельзя точно сказать, произойдет ли всплеск преступности после завершения боевых действий, считает Михаил Игнатов. Он напомнил, что и после Великой Отечественной войны были те, кто снова брался за оружие, однако большинство легко возвращалось в мирную жизнь, даже те, кто попал на фронт из колоний.

«Это война, это кровь, боль, мучения и потери близких. Естественно, психика нарушается. Я не могу сейчас прогнозировать, как поведет себя военнослужащий [по возвращении]. Поэтому и существуют реабилитационные центры для участников СВО. Поэтому с ними необходимо работать и психологам, и психотерапевтам, чтобы такого не произошло», — сказал криминалист.

Возвращение бойцов с СВО вряд ли как-то повлияет на преступность, если государство действительно реализует все программы их реабилитации, которые анонсировало, полагает психиатр Василий Шуров.

«И Афганская война, и чеченские кампании — нельзя сказать, что они как-то глобально влияли на преступность. В данном случае боевые действия ведет весьма ограниченный контингент. Люди потихонечку возвращаются. Некоторых я наблюдаю. Там вполне стабильная психика», — добавил специалист.

Отдельный вопрос — заключенные, получившие помилования после участия в боевых действиях на Украине. По словам Шурова, в их случае есть риск рецидивов. Однако он был бы и без участия в СВО, уверен собеседник NEWS.ru.

«Риск рецидивов у них есть всегда — в силу того, что это люди, очень многие из которых с антисоциальным расстройством. Тюрьма — это временная отсрочка для таких людей. Ну, в таких условиях они просто чуть раньше совершат свой рецидив. Но я уверен, что с ними по всей строгости поступят и все. Там не то количество, чтобы мы впадали в панику», — подытожил психиатр.

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