https://static.news.ru/photo/e4d3bd78-bceb-11e9-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Суд приговорил жительницу Челябинска Викторию Школьникову к трём годам лишения свободы условно за то, что она ударила ножом избивавшего её супруга.

По словам женщины, домашнему насилию она подвергалась регулярно. За нож она схватилась, когда муж стал избивать её вы присутствии ребёнка.

Ранив супруга, Школьникова сама вызвала ему «скорую помощь». Тот, в свою очередь, первым делом написал заявление в полицию, в котором представил женщину настоящим деспотом. Та признала себя виновной в нанесении тяжких телесных повреждений и согласилась на рассмотрение её дела в особом порядке, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что в Совфеде допустили возможность возвращения уголовной ответственности за домашнее насилие. По словам сенатора Андрея Клишаса, необходимые изменения в законодательство могут быть внесены после анализа состояния нормативно-правовой базы.