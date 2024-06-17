Россиянин закопал соседа в погребе и назвал это самообороной Под Тюменью мужчина при самообороне убил соседа и закопал его в погребе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В городе Заводоуковске Тюменской области местного жителя приговорили к десяти годам колонии строго режима за убийство соседа и попытку спрятать его тело в погребе, передает пресс-служба судебной системы региона. Мужчина вину не признал и настаивает, что действовал в условиях необходимой самообороны.

Игнатов в ходе конфликта со своим соседом нанес множественные удары руками по разным частям тела потерпевшего, а также не менее пяти ударов ногой по туловищу и голове, в том числе удар ногой в грудную клетку, от которого последний упал, ударившись однократно затылочной областью головы об асфальт. После чего подсудимый переместил потерпевшего во двор дома, где закопал тело в грунт погреба, — рассказали в пресс-службе.

На суде мужчина рассказал, что убитый им 20 сентября 2023 года сосед ночью начал размахивать перед ним во дворе ножом. Конфликт между мужчинами произошел из-за собаки подсудимого. Последний несколько раз ударил пьяного соседа, пытаясь защититься от вооруженного ножом нападавшего, который в итоге скончался после нескольких ударов головой об асфальт. Подсудимый отнес обездвиженное тело к себе домой и попытался привести своего оппонента в чувства.

Игнатов оттолкнул соседа, тот упал, ударился головой и больше не шевелился. Он поднял потерпевшего и волоком утащил к себе домой, положив на кровать, и пытался привести его в чувство. Он сильно испугался, когда понял, что тот мертв, после чего спрятал труп в подполье, выкопав ямку. Он думал обратиться в полицию, но для начала хотел посетить церковь в воскресенье, — сообщили в суде.

Ранее в СКР заявили, что ведомство завершило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым назван его концертный директор Валерий Шляфман. Расследованием преступления, совершенного в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.