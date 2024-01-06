Россиянка получила срок за убийство при защите от изнасилования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вступил в силу приговор в отношении россиянки, осужденной за убийство пытавшегося ее изнасиловать знакомого, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда. Жительница Иркутской области, как следует из решения от 29 декабря, получила семь лет колонии общего режима. В июне она отправилась с мужем и его другом на Байкал, где знакомый набросился на нее. Женщина забила его ножкой от мангала и деревянным бруском.

Суд смягчил приговор из-за «аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления». При этом приговор вынесен по статье «Убийство», действия осужденной не расценили как необходимую оборону или превышение ее пределов.

Подсудимая <...> вину <...> не признала, пояснив, что умысла на убийство не имелось, нанесла удары мангалом и бруском в целях обороны от противоправных действий <...>, который пытался против ее воли вступить с ней в половой контакт. <...> Не помнит, как наносила удар бруском по голове, но не исключает, что именно она ударила его в целях обороны, — следует из приговора.

Ранее СМИ сообщили, что в Екатеринбурге 19-летняя девушка обвинила в изнасиловании трех военнослужащих. По данным журналистов, ее заявление полицейский не стал регистрировать, предложив договориться с мужчинами и взять с них деньги.