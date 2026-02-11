Зимняя Олимпиада — 2026
Мну вилкой творог с мукой и яйцом — через 20 минут на столе нежные бантики с хрустящей сахарной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт творожных бантиков — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Его необычность в том, что нежное тесто замешивается вилкой за минуту, а форма в виде бантиков позволяет создать идеальное сочетание текстур. Получается восхитительное угощение: воздушные, мягкие и пористые внутри творожные бантики с аппетитной, хрустящей и слегка карамелизованной сахарной корочкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г рассыпчатого творога, 1 крупное яйцо, 6-7 столовых ложек муки (около 150 г), 3 столовые ложки сахара, щепотка соли и половина чайной ложки разрыхлителя. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, 2 столовые ложки сахара, соль и разрыхлитель. Перемешайте до относительно однородной массы. Постепенно подсыпайте просеянную муку, продолжая замешивать тесто вилкой, а затем руками. Оно должно стать мягким, немного липким, но податливым для формовки. Дайте тесту отдохнуть 10 минут под полотенцем. Раскатайте из него колбаску, нарежьте на равные кусочки, каждый из которых скатайте в шарик. Каждый шарик обваляйте в оставшемся сахаре, раскатайте в овал, сделайте посередине надрез вдоль, не доходя до краев, и выверните края, формируя бантик. Выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Пачка творога, яйцо и три ложки муки — объединяем и запекаем: простой рецепт лепешек
Быстрая лепешка из творога и сыра в духовке: простой рецепт для похудения — едим, и вес тает
творог
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

