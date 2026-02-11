Мну вилкой творог с мукой и яйцом — через 20 минут на столе нежные бантики с хрустящей сахарной корочкой

Этот рецепт творожных бантиков — гениально простое и невероятно вкусное решение, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Его необычность в том, что нежное тесто замешивается вилкой за минуту, а форма в виде бантиков позволяет создать идеальное сочетание текстур. Получается восхитительное угощение: воздушные, мягкие и пористые внутри творожные бантики с аппетитной, хрустящей и слегка карамелизованной сахарной корочкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г рассыпчатого творога, 1 крупное яйцо, 6-7 столовых ложек муки (около 150 г), 3 столовые ложки сахара, щепотка соли и половина чайной ложки разрыхлителя. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, 2 столовые ложки сахара, соль и разрыхлитель. Перемешайте до относительно однородной массы. Постепенно подсыпайте просеянную муку, продолжая замешивать тесто вилкой, а затем руками. Оно должно стать мягким, немного липким, но податливым для формовки. Дайте тесту отдохнуть 10 минут под полотенцем. Раскатайте из него колбаску, нарежьте на равные кусочки, каждый из которых скатайте в шарик. Каждый шарик обваляйте в оставшемся сахаре, раскатайте в овал, сделайте посередине надрез вдоль, не доходя до краев, и выверните края, формируя бантик. Выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.