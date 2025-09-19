Многолетник — азиатский гость с гигантскими листьями: подходит для посадки в сентябре! Астильбоидес пластинчатый (Astilboides tabularis) — этот цветок родом из Кореи и Китая становится звездой теневых садов благодаря своим гигантским листьям, похожим на тарелки, диаметром до 50 см.

В отличие от привычных хост, астильбоидес устойчив к вредителям и засухе после укоренения, а его кремовые цветочные метёлки в июне добавляют изысканности. Почему сейчас? Осенняя посадка в сентябре позволяет корневищам адаптироваться до зимы, особенно в полутени на влажной почве. Растение зимостойко (зона 4–7, выдерживает до –34 градусов) и идеально для средней полосы России.

Саженцы доступны в питомниках по цене от 600 рублей. Астильбоидес привлекает не только красотой: его листья, краснеющие осенью, создают эффект огненного куста, а структура поддерживает биоразнообразие, укрывая насекомых. Посадите на глубину 10–15 см, добавьте мульчу из торфа — и уже весной ваш сад преобразится.

