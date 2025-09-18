«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 13:00

Многолетник «Бигуди»: крупные шапки, стойкость и декоративность поражают садоводов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «бигуди»: крупные шапки, стойкость и декоративность поражают садоводов. Хризантема сорта «бигуди» — один из самых эффектных сортов среди одноголовых хризантем. Это высокорослое растение: стебли достигают высоты около 80–90 см, что делает «бигуди» заметной и выразительной в цветочной композиции или букете.

Цветки — настоящая изюминка сорта. Они крупные, диаметр соцветий составляет 10–13 см, с плотными махровыми лепестками, которые закручиваются, образуя визуальный эффект бигуди (откуда и название). Цвет может быть ярко-красным или бордово-красным (например, вариант Bigoudi Red). Одно из главных достоинств — стойкость цветка в срезке: при правильном уходе «бигуди» может простоя­ть в вазе до трех недель. Также отмечается хорошая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Уход за хризантемой «бигуди» сравнительно простой. Нужно обеспечить яркое освещение, хотя может переносить лёгкую полутень. В период активного роста и цветения важен регулярный полив и подкормка, чтобы соцветия раскрывались хорошо и сохраняли форму. Следует избегать застоя воды у корней. Сорт «бигуди» — отличный выбор для садоводов, которые хотят эффектные крупные цветы, устойчивость к внешним условиям и долгую декоративность.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

