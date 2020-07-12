Многодетные семьи в России чаще отдают предпочтение хлебу, картофелю и кондитерским изделиям, чем семьи с одним или двумя детьми. При этом в их рационе меньше таких полезных продуктов, как овощи, фрукты и мясо. Специалисты объясняют это разницей в цене этих продовольственных товаров и отмечают, что правильно питаться можно и при небольшом бюджете. О том, как составить выгодный и полезный рацион при сравнительно маленьком достатке — в материале NEWS.ru.

Семьи, в которых есть три ребёнка до 16 лет потребляют на 19% больше хлеба в расчёте на одного человека, чем семьи с одним ребёнком. При этом за год многодетные родители приобретают на 22% меньше мяса и на 12% меньше фруктов и ягод. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Продукты, которым чаще отдают предпочтение многодетные семьи, являются достаточно дешёвыми и позволяют дать организму больше энергии. Если к обеду или ужину, к примеру, добавить хлеб, человек выйдет из-за стола более сытым. А кондитерские изделия не только хорошо насыщают детей, но и позволяют отвлечь их. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

При этом нужно понимать, что чрезмерное потребление хлеба может привести к набору лишнего веса. Чтобы избежать этого диетолог советует отдавать предпочтение бездрожжевому продукту. Порой его можно даже приобрести за более низкую цену, отмечает специалист.

Баловать детей сладостями тоже не стоит. Чрезмерное потребление кондитерских изделий способно приводить к повышению сахара в крови, которое может повлечь за собой перегрузку сердечно-сосудистой системы и возникновению инсулинорезистентности — происходит нарушение метаболизма глюкозы и поступления её в клетки. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Андрей Кондрахин.

Вместо конфет лучше приобрести изюм — он является доступным продуктом и за счёт своей сладости может заменить детям конфеты, отметила Титова.

Доступный и полезный рацион

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже при невысоком финансовом благосостоянии многодетная семья может питаться полезно и правильно, считает Титова. Вместо дорогостоящих помидоров и кабачков следует покупать морковку и капусту. Второй овощ подойдет как для приготовления щей, так и для салата. При этом капуста является хорошим источником витаминов, клетчатки и пищевых волокон.

Все полезные вещества, которые мы получаем из овощей, по сути находятся и в капусте. Человек ничего не потеряет, если не будет есть, к примеру, помидоры, стоимость которых в магазинах обычно достаточно высока. Такую же аналогию можно провести и в сегменте фруктов и ягод. Если ваш бюджет не позволяет покупать детям черешню и малину, которые в России стоят дорого даже в летний сезон, отдайте предпочтение доступным продуктам — яблокам и бананам. В первых содержится клетчатка, пектины и дубильные вещества, во вторых — витамины D и А. Этого достаточно, чтобы восполнить необходимые организму вещества Светлана Титова диетолог диетолог

Что касается рыбы, то при небольшом семейном бюджете диетолог рекомендует покупать хек или треску. Эти сорта являются достаточно бюджетными и при этом полезными. Рыбу достаточно вводить в рацион хотя бы раз в неделю.

Картошка, которую часто едят многодетные семьи, не является вредным продуктом. Однако полезных веществ в ней всё же содержится мало. По этой причине диетолог рекомендует чередовать этот продукт с крупами — такими, как гречка и рис. При этом ужин с картошкой может стать более полезным, если добавить к нему салат из капусты или курицу, как один из самых дешёвых сортов мяса.

Эксперты также отмечают, что в ближайшее время многодетные семьи могут перейти на ещё более нездоровое питание. Из-за введения ограничительных мер многие из них существенно потеряли в прибыли, а некоторые даже оказались за чертой бедности. Так, согласно проведённому в июне опросу, за время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. При этом увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей.