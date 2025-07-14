Россиянам дали советы, как взбодриться утром с пользой для здоровья Гинеколог Уланкина посоветовала пять или десять минут быстрой ходьбы по утрам

Для того, чтобы взбодриться утром с пользой для здоровья, рекомендуется пять или десять минут быстрой ходьбы на свежем воздухе, заявила РИАМО гинеколог Ольга Уланкина. Помимо физической активности, немаловажен и правильный завтрак.

Одна из полезных привычек для бодрости — движение. Оно активизирует работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает кровообращение. Если нет времени на полноценную тренировку, помогает даже короткая зарядка, растяжка или десять минут быстрой ходьбы, — отметила Уланкина.

Питание напрямую влияет на уровень энергии. Резкие скачки глюкозы, в том числе после сладкого завтрака, приводят к упадку сил, раздражительности и затуманенности сознания. Чтобы этого избежать, лучше выбирать сложные углеводы, белки и полезные жиры, посоветовала врач.

Диетолог Наталья Мизинова ранее заявила, что нежирные продукты с большим содержанием белка, такие как белая рыба, индейка и куриная грудка, помогут предотвратить отеки летом. По ее словам, такая еда поддерживает баланс микроэлементов, что спасает от отеков.