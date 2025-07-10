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10 июля 2025 в 18:20

Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона

Диетолог Мойсенко заявила, что лимон способствует ощелачиванию организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лимон и лайм, в отличие от других фруктов, не закисляют, а, напротив, способствуют ощелачиванию организма, заявила на «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. Для очищения организма она также посоветовала пить воду и отказаться от крепкого чая.

Лимон и лайм, попадая в желудок, усиливают там выработку соляной кислоты, которая хорошо переваривает белковую массу. Это ведет к ферментообразованию, пепсин расщепляет, и образуется ощелачивание внутренних сред организма и кишечника, — объяснила Мойсенко.

Лимон, по ее словам, можно добавлять в воду между приемами пищи в течение всего дня. Для ощелачивания организма также подойдут напитки с желчегонными травами, в частности почечный чай.

Римма Мойсенко ранее предупредила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, в том числе гастритом и панкреатитом, не следует злоупотреблять сырыми овощами. По ее мнению, в таком случае лучше термически обработать эту пищу и добавить к ней крупы или морепродукты.

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