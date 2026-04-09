Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье

Салат «Ходовой» всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Простые продукты, понятный процесс — а результат такой, что гости первым делом тянутся именно к нему.

У меня он исчезает со стола быстрее любых классических салатов.

Продукты

Отварная курица — 200 г, морковь — 100 г, лук — 1 шт., маринованные огурцы — 3 шт., яйца — 2 шт., майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для обжарки.

Приготовление

Куриное филе и яйца заранее отваривают и остужают. Курицу разбирают на тонкие волокна, яйца нарезают аккуратными кубиками, а огурцы — тонкой соломкой.

Морковь натирают на крупной терке, лук режут полукольцами и обжаривают на сковороде до мягкости и легкой золотистости — именно этот шаг делает вкус особенно насыщенным.

Все ингредиенты складывают в миску, добавляют соль, перец и заправляют майонезом. Хорошо перемешивают.

Полезный совет

В этот салат можно добавлять зеленый горошек или жареные шампиньоны, получается вкусно.

