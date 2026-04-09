09 апреля 2026 в 11:52

Одна привычка привела к двум видам рака у женщины спустя годы

Mirror: британка заболела раком почки и легких из-за курения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Великобритании Венди Робинсон после многолетнего курения дважды столкнулась с онкологическим диагнозом, сообщило издание Mirror. По словам 54-летней женщины, она курила с 12 лет, а в некоторые периоды доходила до 40 сигарет в день.

Робинсон отказалась от пагубной привычки только после того, как увидела страдания своей матери-курильщицы, мучившейся от хронической обструктивной болезни легких. Женщина призналась, что не хотела, чтобы ее собственная дочь сидела у реанимационной койки и слышала жалобы на невозможность дышать, что и стало решающим мотивом для отказа от сигарет.

Тем не менее спустя семь лет после того, как она бросила курить, у Робинсон врачи обнаружили рак почки, а затем и рак легких, причиной которых назвали именно курение. К тому моменту легкие женщины успели частично восстановиться благодаря отказу от никотина, что позволило провести жизненно важную операцию.

Испугавшись за собственное здоровье и увидев историю матери, дочь Венди Эми также решила бросить курить. Через несколько месяцев после отказа от сигарет она смогла забеременеть, о чем рассказала изданию.

Ранее москвич, злоупотреблявший вейпами и системами нагревания табака, чуть не утратил способность говорить из-за обширного новообразования в гортани. Три года он сочетал обычные сигареты с электронными, после чего перешел на стики и потреблял до десятка штук ежесуточно. Постепенно его голос становился все более хриплым и в конце концов почти исчез, что подтолкнуло пациента к визиту в больницу.

