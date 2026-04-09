Производитель коктейлей для похудения подал в суд на известных блогеров РИА Новости: компания «НЛ Континент» подала в суд на блогеров Боню и Малиновскую

Новосибирская компания «НЛ Континент» (известная под брендом NL International), специализирующаяся на производстве биологически активных добавок и коктейлей для похудения, подала иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Согласно данным «БИР-Аналитик», участниками ООО «НЛ Континент» являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%).

Основной вид деятельности компании — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль в 2025 году составила около 1,9 млрд рублей. Оба иска поступили в суд 6 апреля и пока не приняты к рассмотрению. Предмет и основания требований не раскрываются. Предположительно, компания намерена защищать свою деловую репутацию.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что блогеры атакуют косметические бренды для продвижения своих товаров за счет дискредитации чужих. Так он прокомментировал поданный на блогеров компанией «Космомедика» иск о клевете на 5 млн рублей.