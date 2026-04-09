09 апреля 2026 в 11:30

Производитель коктейлей для похудения подал в суд на известных блогеров

РИА Новости: компания «НЛ Континент» подала в суд на блогеров Боню и Малиновскую

Новосибирская компания «НЛ Континент» (известная под брендом NL International), специализирующаяся на производстве биологически активных добавок и коктейлей для похудения, подала иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Согласно данным «БИР-Аналитик», участниками ООО «НЛ Континент» являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%).

Основной вид деятельности компании — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль в 2025 году составила около 1,9 млрд рублей. Оба иска поступили в суд 6 апреля и пока не приняты к рассмотрению. Предмет и основания требований не раскрываются. Предположительно, компания намерена защищать свою деловую репутацию.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что блогеры атакуют косметические бренды для продвижения своих товаров за счет дискредитации чужих. Так он прокомментировал поданный на блогеров компанией «Космомедика» иск о клевете на 5 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

