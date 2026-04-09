Российский лазерный комплекс LazerBuzz сбил дрон на рекордной дистанции

Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz увеличена до 1,5 км, сообщили ТАСС в компании-разработчике. Эксперименты показали эффективность системы в реальных условиях.

Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1500 м, — сказали в организации.

Ранее сообщалось, что российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр во время испытаний. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения.

