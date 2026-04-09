09 апреля 2026 в 11:43

Российский лазерный комплекс LazerBuzz сбил дрон на рекордной дистанции

Разработчик LazerBuzz: комплекс сбил дрон лазером на дистанции 1,5 км

Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz увеличена до 1,5 км, сообщили ТАСС в компании-разработчике. Эксперименты показали эффективность системы в реальных условиях.

Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1500 м, — сказали в организации.

Ранее сообщалось, что российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр во время испытаний. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нейтрализовать потенциал американской системы противоракетной обороны. Он указал, что данное оружие теоретически позволяет нанести удар по территории Соединенных Штатов через Южный полюс.

Кроме того, военный эксперт Драго Босник отметил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную обеспокоенность у западных аналитиков. По его словам, противник имеет для реакции лишь секунды, так как ракета способна запускаться с различных платформ, включая подводные лодки, и может нести ядерный заряд, что относит ее к стратегическому оружию.

