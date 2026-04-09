Названа дата нового обмена телами между Россией и Украиной

Россия и Украина намерены провести новый обмен телами погибших военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в переговорной группе РФ. По словам собеседника журналистов, мероприятие должно состояться уже сегодня, 9 апреля.

Да, — ответил агентству источник с российской стороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина готовят новый обмен пленными к Пасхе. Она сообщила, что военнопленным с обеих сторон планируют передать куличи и предоставить возможность встречи со священником.

По ее словам, также ведется работа по возвращению жителей Курской области, которые остаются на территории Украины. Москалькова отметила, что уже удалось вернуть 158 человек из приграничного региона и она намерена добиваться возвращения еще семи граждан.

В свое время спецпосланник президента США Стив Уиткофф информировал, что Россия и Украина уже провели крупный обмен, в рамках которого каждая сторона передала по 1000 человек. Договоренности об этом были достигнуты в Женеве.