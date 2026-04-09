09 апреля 2026 в 11:49

Названа дата нового обмена телами между Россией и Украиной

Россия и Украина проведут обмен телами погибших 9 апреля

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Россия и Украина намерены провести новый обмен телами погибших военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в переговорной группе РФ. По словам собеседника журналистов, мероприятие должно состояться уже сегодня, 9 апреля.

Да, — ответил агентству источник с российской стороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина готовят новый обмен пленными к Пасхе. Она сообщила, что военнопленным с обеих сторон планируют передать куличи и предоставить возможность встречи со священником.

По ее словам, также ведется работа по возвращению жителей Курской области, которые остаются на территории Украины. Москалькова отметила, что уже удалось вернуть 158 человек из приграничного региона и она намерена добиваться возвращения еще семи граждан.

В свое время спецпосланник президента США Стив Уиткофф информировал, что Россия и Украина уже провели крупный обмен, в рамках которого каждая сторона передала по 1000 человек. Договоренности об этом были достигнуты в Женеве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
