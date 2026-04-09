«Не вижу здесь любви»: психолог предрек крах новому роману Дмитрия Диброва

Шоумен Дмитрий Дибров вовсе не влюблен в новую избранницу, нутрициолога Екатерину Гусеву, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психолог Станислав Самбурский. По мнению эксперта, в этих отношениях телеведущий пытается вылечить внутренние страхи, вызванные с возрастными изменениями.

Когда взрослый, уже почти пожилой мужчина признается: «Хочу все еще нравиться», это вовсе не романтично. Так наружу прорывается тревога. Ему явно нужна не просто женщина рядом, а постоянное подтверждение того, что он все еще конкурентоспособен, может вызывать интерес, — предположил эксперт.

Самбурский предположил, что развод с женой Полиной из-за ее измены болезненно сказался на Диброве и повлиял на его самооценку. Теперь Дмитрий, как никогда раньше, нуждается в восхищении со стороны женского пола, полагает собеседник.

Дибров сказал хорошую фразу— «сладкое бремя» (об отношениях с Гусевой. — NEWS.ru). Возможно, это вырвалось у него невольно, но прозвучало наконец-то честно. За такой фразой слышится не флирт, а возрастная паника. Так не говорят про настоящие чувства. Он явно ухаживает не за женщиной, а за своей самооценкой. Я не вижу здесь любви, — считает специалист.

Ранее Дибров приехал на церемонию вручения премии «Виктория» в сопровождении нутрициолога и коуча Екатерины Гусевой. На вопрос о том, не бывшая ли супруга Полина Диброва их познакомила, телеведущий не стал отвечать и поспешно удалился вместе со своей спутницей.

Бывшая супруга Диброва Полина рассказала, что новая избранница Дмитрия является достойным человеком. По словам модели, 43-летнюю нутрициолога Гусеву она знает достаточно давно.