Рейсы на Ближний Восток вернут при одном условии Минтранс: авиарейсы на Ближний Восток возобновят с учетом безопасности

Решение о возобновлении рейсов российских авиакомпаний в страны Ближнего Востока будет приниматься только при условии неукоснительного соблюдения безопасности полетов, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ. В ведомстве добавили, что также будут учитываться рекомендации Министерства иностранных дел России.

В министерстве пояснили, что вопрос о снятии ограничений напрямую зависит от стабилизации обстановки в регионе. Российские авиаперевозчики приостановили полеты на Ближний Восток еще в марте на фоне резкой эскалации конфликта. Наибольшее число отмененных рейсов пришлось на направления в Объединенные Арабские Эмираты, которые пользовались популярностью у российских туристов. В Минтрансе подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Дубае сообщили, что все граждане России, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении из-за конфликта США и Ирана, смогли выехать из страны. Дипломаты добавили, что в стране остаются только постоянно проживающие россияне.