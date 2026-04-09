09 апреля 2026 в 11:37

Рейсы на Ближний Восток вернут при одном условии

Минтранс: авиарейсы на Ближний Восток возобновят с учетом безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Решение о возобновлении рейсов российских авиакомпаний в страны Ближнего Востока будет приниматься только при условии неукоснительного соблюдения безопасности полетов, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ. В ведомстве добавили, что также будут учитываться рекомендации Министерства иностранных дел России.

В министерстве пояснили, что вопрос о снятии ограничений напрямую зависит от стабилизации обстановки в регионе. Российские авиаперевозчики приостановили полеты на Ближний Восток еще в марте на фоне резкой эскалации конфликта. Наибольшее число отмененных рейсов пришлось на направления в Объединенные Арабские Эмираты, которые пользовались популярностью у российских туристов. В Минтрансе подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Дубае сообщили, что все граждане России, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении из-за конфликта США и Ирана, смогли выехать из страны. Дипломаты добавили, что в стране остаются только постоянно проживающие россияне.

Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

