09 апреля 2026 в 11:48

Центробанк внезапно смягчил борьбу с торговлей «секретами»

Центробанк России поддержал изменения в проект по борьбе с заработком на инсайде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Центробанк подготовил ко второму чтению изменения законопроекта о манипулировании рынком и инсайдерской торговле, возвращая критерий «точная и конкретная» в определение инсайдерской информации, пишет РБК. В свое время формулировку убрали, но теперь она вновь предлагается с учетом европейского регламента.

Эмитенты также смогут самостоятельно формировать список инсайдерской информации на основе нормативного акта ЦБ и собственной оценки, какие сведения способны существенно влиять на стоимость актива. Кроме того, регулятор предлагает снять обязанность отслеживать сделки родственников инсайдеров.

Глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин считает такой контроль избыточным. Он пояснил, что, если инсайдер передал сведения связанным лицам, это только его нарушение. Эмитентам же будет практически невозможно администрировать такой объем контроля. По словам Пронина, основные направления реформы остаются прежними: эмитентов обяжут отслеживать сделки инсайдеров, штрафы за манипулирование существенно увеличатся, а понятие «манипулирование» расширят.

В Ассоциации владельцев облигаций выразили опасение, что отказ от контроля за сделками родственников может свести борьбу с инсайдерской торговлей на нет. Кроме того, возможность самостоятельно определять перечень инсайдерской информации может стать лазейкой для ухода от ответственности, считают представители издания.

Ранее в ЦБ сообщали, что в России через два года заработает единая база данных пластиковых карт. Новый цифровой инструмент позволит вести прозрачный учет всех платежных средств, оформленных на имя одного человека в разных кредитных организациях.

Экономика
Россия
ЦБ РФ
инсайдеры
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

