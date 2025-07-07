Минтай в томате: вкусно, просто и без лишних калорий!

Минтай в томате: вкусно, просто и без лишних калорий!

Дорогие хозяйки, если вы ищете простой и вкусный рецепт рыбки в томате, этот вариант точно вас порадует. Блюдо можно подавать и горячим, и холодным — на ваш вкус.

Минтай отлично сочетается с рисом или картошкой, но я люблю его с черным хлебом и свежим лучком. А еще он идеален для тех, кто следит за фигурой, ведь ингредиенты легкие и полезные!

Ингредиенты

Филе минтая — 600 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Вода — 400 мл

Соль, перец, специи для рыбы — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

Обжариваем лук и морковь до мягкости, сверху выкладываем кусочки рыбы. Заливаем разведенной томатной пастой, тушим под крышкой 20–25 минут. Готово! Просто, вкусно и без лишних хлопот. Приятного аппетита!

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