СК может возбудить новое дело из-за бракованных бронежилетов в армии

Следственный комитет России может возбудить новое уголовное дело из-за поставки бракованных бронежилетов в ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что для приемки товара была организована специальная приемная комиссия из представителей Минобороны и НИИ.

Сейчас следователи проводят проверку, которая покажет, допустили ли эти должностные лица халатность. По итогу правоохранители могут возбудить еще одно уголовное дело. Пока фигурантами проходят гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов и финансовый директор Виктория Антонова.

Ранее Есипов, которого обвиняют в поставке некачественных бронежилетов для российской армии на сумму порядка 2 млрд рублей, попросил выпустить его из СИЗО. Он объяснил свою просьбу тем, что он имеет двух малолетних детей, принимал участие в СВО и имеет награды.

Сам Есипов признал свою вину. В материалах дела говорится, что бизнесмен не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу. Кроме того, он активно помогает следствию, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.