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16 июля 2025 в 08:49

«Полномочия несравнимы»: Степашин напомнил о существовании deep state в США

Степашин: полномочия Путина и Трампа несравнимы из-за влияния deep state на США

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Полномочия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа несопоставимы из-за влияния deep state (с англ. — «глубинное правительство») на политику США, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в разговоре с РИА Новости. При этом он отметил, что оба политика ставят национальные интересы своих государств на первое место.

Другое дело, что там (в США. — NEWS.ru) есть «глубинное правительство», сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно, — сказал Степашин.

По мнению экс-премьера, Трампу уже сейчас следует готовиться к новым выборам либо выдвигать кандидатуру вице-президента. Однако он выразил уверенность, что у республиканцев есть шансы сохранить власть после следующих президентских выборов.

Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать, — заключил Степашин, отметив растущий политический и экономический потенциал Республиканской партии.

Ранее Степашин заявил, что Запад после спецоперации поменяет свое отношение к России. Он выразил мнение, что сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию».

Сергей Степашин
Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
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