Маринуем помидоры по-царски: очень вкусно!

Эти маринованные помидорки покорят вас невероятным сбалансированным пикантно-сладким вкусом. Секрет — в особой подготовке. Отберите плотные некрупные помидоры (сливки, черри). Тщательно вымойте их, удалите плодоножки. Простерилизуйте банки (0,5–1 л) и крышки. На дно каждой банки положите зонтик укропа, 2–3 зубчика чеснока (очищенных), 3–5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 1 ч. л. горчичных зерен. Плотно, но не травмируя, уложите помидоры.

Залейте помидоры в банках крутым кипятком до самого верха. Накройте стерильными крышками и оставьте на 10 минут. Слейте эту воду обратно в кастрюлю через крышку с дырочками. Снова доведите воду до кипения. Залейте помидоры второй раз кипятком на 10 минут. Пока вода настаивается, приготовьте маринад. В слитую после второго залива воду добавьте 1,5 ст. л. каменной соли без горки, 3 ст. л. меда (или сахара) и 70 мл 9% столового уксуса на 1 литр воды. Доведите до кипения, помешивая до растворения.

Слейте вторую воду из банок. Сразу же залейте помидоры горячим медовым маринадом до краев, следя, чтобы все плоды были покрыты. Добавьте в каждую банку 1 ст. л. растительного масла (это убережет от плесени). Герметично закатайте стерильными крышками. Пробуйте не раньше чем через месяц — терпение вознаградится великолепным вкусом!