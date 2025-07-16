Как оформить самозанятость через «Мой налог»: пошаговая инструкция

Если вы подрабатываете или ведете свою деятельность без оформления, самое время задуматься о легализации и стать самозанятым. Оформить самозанятость можно через бесплатное мобильное приложение «Мой налог». Понадобится несколько минут свободного времени и смартфон. Рассказываем, как оформить самозанятость шаг за шагом.

1. Скачайте приложение «Мой налог». Приложение доступно бесплатно в Google Play и App Store. Убедитесь, что скачиваете официальную версию от ФНС России.

2. Выберите способ входа. После запуска приложение предложит три варианта входа: через «Госуслуги», по ИНН и паспорту или через Сбер ID. Самый простой и быстрый способ — первый. Данные подтянутся автоматически и не придется вводить все вручную.

3. Заполните личные данные. Если вы зашли не первым способом, потребуется ввести ФИО, паспортные данные, ИНН и адрес проживания. Приложение автоматически проверит и подтвердит информацию.

4. Подтвердите регистрацию. После ввода данных появится короткое заявление на постановку на учет в качестве самозанятого. Ознакомьтесь с условиями и подтвердите регистрацию. Никаких документов отправлять не нужно.

5. Готово! Вы — самозанятый. После подтверждения вы получите уведомление от ФНС. С этого момента вы официально зарегистрированы и можете выставлять клиентам чеки, фиксировать доход и оплачивать налог через приложение.

Преимущества регистрации через приложение

У оформления самозанятости через «Мой налог» есть ряд преимуществ:

не нужно вести муторную бухгалтерию;

налог на профессиональный доход можно подключить онлайн;

в этом же приложении вы сможете сразу оплачивать процент с дохода и следить за задолженностями, если они имеются.

Вывод: оформление самозанятости через приложение «Мой налог» — самый быстрый и удобный способ легализовать доход. Буквально 10 минут — и вы работаете на себя официально и без штрафов.