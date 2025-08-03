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03 августа 2025 в 05:00

Минтай в сметанно-укропном соусе! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в сметанно-укропном соусе! Вкуснятина из простых продуктов! Этот рецепт превращает обычного минтая в изысканное блюдо с нежным сливочным вкусом и пикантными нотками чеснока. Идеальный вариант для полезного ужина!

Ингредиенты

  • Филе минтая — 400 г
  • Сметана 20% — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль, перец, приправа для рыбы — по вкусу

Приготовление

  1. Филе нарежьте порционными кусками, приправьте солью, перцем и специями для рыбы. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте рыбу по 2 минуты с каждой стороны до легкой румяности.
  2. В отдельной миске смешайте сметану, измельченный укроп, пропущенный через пресс чеснок и немного соли. Залейте рыбу сметанным соусом, аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–12 минут.
  3. В конце добавьте лимонный сок, попробуйте и при необходимости досолите.

Ранее мы готовили минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами.

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сметана
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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