https://static.news.ru/photo/2e5418ec-c031-11e9-ab19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Очевидных проблем с экологической обстановкой в Подмосковье нет. Об этом заявил министр экологии Московской области Дмитрий Куракин во время посещения озера Глушица. По его словам, на территории региона уже давно нет свежего мусора, поэтому говорить о том, что подмосковные свалки стали объектами скопления птиц, не совсем правильно.

Мы видим, что убраны все покрышки, практически весь пластик с территории водоёма. Конечно, многое ещё предстоит, но органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года. Поэтому мы видим, что здесь нет очевидных проблем с экологической обстановкой. И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы, — цитирует его « 360 ».

По словам министра, работа по ликвидации остатков незаконной свалки в этом районе продолжится в 2019–2020 годах. В настоящий момент вокруг озера Глушица остаётся только строительный мусор, который не представляет интереса для птиц. В ходе рейда представители областного Минэкологии сочли неудовлетворительным район перегрузочной станции «Экосервис». Она находится в километре от аэропорта Жуковский. Здесь птиц наблюдается больше всего. Если возникнут основания, министр выразил готовность вести переговоры о переносе перевалочной станции.

Ранее News.ru писал, что представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский. Последнее обращение, по словам одного из руководителей аэропорта Евгения Солодилина, было отправлено в ведомство в июле 2019 года.