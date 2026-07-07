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07 июля 2026 в 20:35

Миниатюрные розочки для тени: компактные кустики высотой 20 см с белыми и розовыми цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Анемонелла — это очаровательный многолетник, который весной превращает тенистые уголки сада в миниатюрные цветочные ковры. В зависимости от сорта ее высота варьируется от 5 до 40 см, но чаще всего встречаются компактные формы 20 см с изящными кружевными тройчатыми листьями.

В период цветения, который приходится на апрель-май и длится около трех недель, на тонких цветоносах распускаются одиночные цветки диаметром 2-4 см, похожие на анемоны. У простых форм они имеют 5-6 лепестков белого, розового, сиреневого или голубого оттенка, а махровые сорта, такие как Rosea или Blue Lady, действительно напоминают миниатюрные розочки.

Особенность анемонеллы: после цветения наземная часть полностью отмирает, и растение уходит в покой до следующей весны. Она предпочитает рыхлые, плодородные, хорошо дренированные почвы и отлично растет в тени, украшая каменистые сады и бордюры.

Ранее были названы цветы для тех, у кого тяжелая рука: переживут и перелив, и засуху, и полное отсутствие ухода.

Проверено редакцией
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