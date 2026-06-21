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21 июня 2026 в 11:30

Цветы для тех, у кого тяжелая рука: переживут и перелив, и засуху, и полное отсутствие ухода

Фото: D-NEWS.ru
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Если у вас тяжелая рука и растения гибнут даже от избытка заботы, не отчаивайтесь — есть цветы, которые переживут и перелив, и засуху, и полное отсутствие внимания.

Портулак крупноцветковый — настоящий «танк» среди цветов: его мясистые листья накапливают влагу, поэтому он выживает, даже если вы забыли полить его на три недели, а его яркий ковер из красных, желтых и розовых цветков стелется по земле и цветет с июня до октября. Бархатцы прощают все: их можно не поливать, не подкармливать, сажать в любую землю, а они все равно вырастут и будут цвести шапками до заморозков, а заодно отпугнут вредителей от соседних грядок.

Настурция — еще один «спартанец»: ее крупные семена взойдут даже в трещинах между плитками, она растет на любой почве и цветет ярко-оранжевыми граммофонами все лето.

Фото: D-NEWS.ru

Космея сеется сама, растет как сорняк, не болеет и не требует полива — просто рассыпьте ее семена на грядку, и уже через месяц ажурные кусты с ромашками белого, розового и малинового цветов превратят ваш участок в райский сад.

Ранее были названы 5 оранжевых многолетников на замену календуле.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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