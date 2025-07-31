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31 июля 2025 в 17:08

Миндальный чизкейк с малиной — десерт, который понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Миндальный чизкейк с малиной — это нежный и изысканный десерт, который легко приготовить дома. Основу составляет хрустящая миндальная крошка с шоколадом, а начинка — воздушный творожно-сливочный крем с желатином и свежей малиной. Для украшения подойдут свежие ягоды и лепестки миндаля, которые добавят блюду свежести и красоты. Замороженную малину можно использовать для соуса, который делает вкус чизкейка ярким и насыщенным.

Ингредиенты

  • Миндаль — 1,5 стакана
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Черный шоколад (70%) — 30 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 2 ч. л. + 100 г
  • Желатин — 20 г
  • Сливочный сыр — 230 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Сливки 35% — 125 мл
  • Замороженная малина — 300 г
  • Сметана — 50 г
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • Творог — 500 г
  • Свежая малина для украшения

Приготовление

  1. Замочите желатин в 100 мл холодной воды на 20 минут. Обдайте миндаль кипятком, снимите кожицу и подсушите в духовке при 160 °C 5–8 минут. Измельчите миндаль в блендере до состояния крошки.
  2. Обжарьте миндальную крошку со сливочным маслом, добавьте шоколад, соль и сахар, помешивайте до полного растворения шоколада. Полученную смесь выложите в форму, плотно прижмите ко дну и охладите.
  3. Взбейте сливочный сыр, творог, сметану, сахар и ванильный сахар до однородности. Растворите желатин на маленьком огне, остудите и введите в творожную массу. Отдельно взбейте сливки до пиков и аккуратно соедините с кремом. Выложите крем на основу и охладите.
  4. Разморозьте малину, протрите через сито вместе с соком, добавьте крахмал и варите до загустения, не доводя до кипения. Соус остудите.
  5. Залейте ягодным соусом чизкейк, выдержите в холодильнике несколько часов. Перед подачей украсьте свежей малиной.

Этот чизкейк станет изюминкой любого праздничного стола или уютного чаепития. Простота приготовления и восхитительный вкус понравятся как новичкам, так и опытным кулинарам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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