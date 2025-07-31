Миндальный чизкейк с малиной — десерт, который понравится всем

Миндальный чизкейк с малиной — это нежный и изысканный десерт, который легко приготовить дома. Основу составляет хрустящая миндальная крошка с шоколадом, а начинка — воздушный творожно-сливочный крем с желатином и свежей малиной. Для украшения подойдут свежие ягоды и лепестки миндаля, которые добавят блюду свежести и красоты. Замороженную малину можно использовать для соуса, который делает вкус чизкейка ярким и насыщенным.

Ингредиенты

Миндаль — 1,5 стакана

Сливочное масло — 3 ст. л.

Черный шоколад (70%) — 30 г

Соль — щепотка

Сахар — 2 ч. л. + 100 г

Желатин — 20 г

Сливочный сыр — 230 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сливки 35% — 125 мл

Замороженная малина — 300 г

Сметана — 50 г

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Творог — 500 г

Свежая малина для украшения

Приготовление

Замочите желатин в 100 мл холодной воды на 20 минут. Обдайте миндаль кипятком, снимите кожицу и подсушите в духовке при 160 °C 5–8 минут. Измельчите миндаль в блендере до состояния крошки. Обжарьте миндальную крошку со сливочным маслом, добавьте шоколад, соль и сахар, помешивайте до полного растворения шоколада. Полученную смесь выложите в форму, плотно прижмите ко дну и охладите. Взбейте сливочный сыр, творог, сметану, сахар и ванильный сахар до однородности. Растворите желатин на маленьком огне, остудите и введите в творожную массу. Отдельно взбейте сливки до пиков и аккуратно соедините с кремом. Выложите крем на основу и охладите. Разморозьте малину, протрите через сито вместе с соком, добавьте крахмал и варите до загустения, не доводя до кипения. Соус остудите. Залейте ягодным соусом чизкейк, выдержите в холодильнике несколько часов. Перед подачей украсьте свежей малиной.

Этот чизкейк станет изюминкой любого праздничного стола или уютного чаепития. Простота приготовления и восхитительный вкус понравятся как новичкам, так и опытным кулинарам.

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