Шашлык на квасе — попробуй, пока не поздно, реально вкусно

Маринад на квасе — не самый привычный вариант для шашлыка, но результат приятно удивляет. Мясо получается мягким, сочным и с легким хлебным ароматом. Этот способ отлично освежит ваше привычное меню шашлыков.
Ингредиенты
- Свинина (лопатка или шея) — 1,2 кг
- Квас — 500 мл
- Лук репчатый — 1–2 шт.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление
- Выберите качественную свинину и нарежьте её средними кусками.
- Лук нарежьте произвольно и добавьте к мясу.
- Посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками.
- Залейте мясо квасом и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, можно дольше.
- Нанизайте мясо на шампуры и готовьте на мангале с хорошо прогретыми углями, регулярно переворачивая.
- Ждите появления румяной корочки и мягкости внутри.
Шашлык на квасе — отличный способ разнообразить привычный рецепт. Попробуйте и убедитесь сами!
Лето — это время, когда кабачки растут как на дрожжах, и я наконец-то нашла идеальный способ их приготовления. Эти нежные котлетки стали настоящим спасением для моей семьи в сезон овощей!