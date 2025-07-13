Шашлык на квасе — попробуй, пока не поздно, реально вкусно

Шашлык на квасе — попробуй, пока не поздно, реально вкусно

Маринад на квасе — не самый привычный вариант для шашлыка, но результат приятно удивляет. Мясо получается мягким, сочным и с легким хлебным ароматом. Этот способ отлично освежит ваше привычное меню шашлыков.

Ингредиенты

Свинина (лопатка или шея) — 1,2 кг

Квас — 500 мл

Лук репчатый — 1–2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Выберите качественную свинину и нарежьте её средними кусками. Лук нарежьте произвольно и добавьте к мясу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками. Залейте мясо квасом и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, можно дольше. Нанизайте мясо на шампуры и готовьте на мангале с хорошо прогретыми углями, регулярно переворачивая. Ждите появления румяной корочки и мягкости внутри.

Шашлык на квасе — отличный способ разнообразить привычный рецепт. Попробуйте и убедитесь сами!

Лето — это время, когда кабачки растут как на дрожжах, и я наконец-то нашла идеальный способ их приготовления. Эти нежные котлетки стали настоящим спасением для моей семьи в сезон овощей!