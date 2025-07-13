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13 июля 2025 в 16:22

Шашлык на квасе — попробуй, пока не поздно, реально вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринад на квасе — не самый привычный вариант для шашлыка, но результат приятно удивляет. Мясо получается мягким, сочным и с легким хлебным ароматом. Этот способ отлично освежит ваше привычное меню шашлыков.

Ингредиенты

  • Свинина (лопатка или шея) — 1,2 кг
  • Квас — 500 мл
  • Лук репчатый — 1–2 шт.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

  1. Выберите качественную свинину и нарежьте её средними кусками.
  2. Лук нарежьте произвольно и добавьте к мясу.
  3. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте руками.
  4. Залейте мясо квасом и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, можно дольше.
  5. Нанизайте мясо на шампуры и готовьте на мангале с хорошо прогретыми углями, регулярно переворачивая.
  6. Ждите появления румяной корочки и мягкости внутри.

Шашлык на квасе — отличный способ разнообразить привычный рецепт. Попробуйте и убедитесь сами!

Лето — это время, когда кабачки растут как на дрожжах, и я наконец-то нашла идеальный способ их приготовления. Эти нежные котлетки стали настоящим спасением для моей семьи в сезон овощей!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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