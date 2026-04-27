Пачка слоеного теста и 400 г фарша — через 25 минут на столе конверты: хрустящие, слоистые, с пикантной начинкой, вкуснее пирожков

Пачка слоеного теста и 400 г фарша — через 25 минут на столе конверты: хрустящие, слоистые, с пикантной начинкой, вкуснее пирожков

Беру готовое слоеное тесто и мясной фарш — раскатываю тесто, нарезаю на квадраты, выкладываю начинку, складываю конвертиками и запекаю в духовке. Через 25 минут на столе румяные хрустящие конверты, которые получаются слоистыми, сочными и намного вкуснее обычных пирожков.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или перекуса. Получается обалденная вкуснятина: золотистое слоистое тесто с хрустящей корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и специями, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 400 г мясного фарша, луковица, соль и перец по вкусу, яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты 10×10 см.

На каждый квадрат выложите начинку, сложите конвертиком, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти конверты исчезают быстрее, чем вы их испекли.

