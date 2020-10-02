Михаил Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП

https://static.news.ru/photo/d5bc637c-04c4-11eb-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДПТ в пьяном виде актёр Михаил Ефремов не выплатил сыну погибшего водителя всю компенсацию.

Потерпевший Виталий Захаров в интервью телеканалу «Москва 24» заявил , что артист погасил только 600 тысяч рублей из положенных 800 тысяч. Денежные средства ему передал новый адвокат Ефремова.

В свою очередь защитник потерпевшего Сергей Арцев подтвердил, что Ефремов выплатил не всю сумму, которую присудили в качестве морального ущерба. При этом в апелляционной жалобе виновник аварии написал, что погасил долг.

Ранее Ефремов сообщил о том, что выплатил семье погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей моральной компенсации.

Актёр, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей, ему присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, Ефремов подал новую жалобу на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Артист утверждает, что юрист оказывал на него давление в ходе судебного разбирательства. Сам он раскаивался в случившемся, но экс-защитник уговорил занять его другую позицию.