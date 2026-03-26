Мешаю творог, банан и яблоко — треугольники из лаваша на завтрак или перекус. Вкуснятина из простых продуктов

Треугольники из лаваша готовятся за считанные минуты, а съедаются ещё быстрее — идеально, когда хочется чего-то домашнего и сладкого без лишних хлопот.

Этот рецепт — настоящая находка: нежная творожная начинка с фруктами внутри и хрустящий лаваш снаружи. Банан даёт естественную сладость, яблоко — сочность и лёгкую кислинку, а корица добавляет тот самый уютный аромат. В итоге получаются аппетитные треугольники, которые подходят и к чаю, и как быстрый перекус.

Ингредиенты: творог — 200 г, лаваш тонкий — 2 шт., банан — 1 шт., яблоки — 2 шт., сметана — 2 ст. л., корица — по вкусу, ванилин — по вкусу, кунжут — 1 ст. л.

Банан и яблоки натирают на крупной тёрке, добавляют творог, корицу и ванилин, тщательно перемешивают до однородной начинки. Лаваш нарезают на длинные полоски, на край выкладывают начинку и сворачивают аккуратные треугольники.

Сначала обжаривают на сухой сковороде до лёгкой румяности, чтобы появился хруст. Затем перекладывают на противень, смазывают сметаной, посыпают кунжутом и доводят до готовности в духовке около 20 минут.

Получается нежно внутри и хрустяще снаружи — простой десерт, который всегда удаётся.

