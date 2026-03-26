Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:16

Мешаю творог, банан и яблоко — треугольники из лаваша на завтрак или перекус. Вкуснятина из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Треугольники из лаваша готовятся за считанные минуты, а съедаются ещё быстрее — идеально, когда хочется чего-то домашнего и сладкого без лишних хлопот.

Этот рецепт — настоящая находка: нежная творожная начинка с фруктами внутри и хрустящий лаваш снаружи. Банан даёт естественную сладость, яблоко — сочность и лёгкую кислинку, а корица добавляет тот самый уютный аромат. В итоге получаются аппетитные треугольники, которые подходят и к чаю, и как быстрый перекус.

Ингредиенты: творог — 200 г, лаваш тонкий — 2 шт., банан — 1 шт., яблоки — 2 шт., сметана — 2 ст. л., корица — по вкусу, ванилин — по вкусу, кунжут — 1 ст. л.

Банан и яблоки натирают на крупной тёрке, добавляют творог, корицу и ванилин, тщательно перемешивают до однородной начинки. Лаваш нарезают на длинные полоски, на край выкладывают начинку и сворачивают аккуратные треугольники.

Сначала обжаривают на сухой сковороде до лёгкой румяности, чтобы появился хруст. Затем перекладывают на противень, смазывают сметаной, посыпают кунжутом и доводят до готовности в духовке около 20 минут.

Получается нежно внутри и хрустяще снаружи — простой десерт, который всегда удаётся.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Из пачки творога и яиц пеку нежнятину, которая заменяет и завтрак, и сладкий десерт — сытно, вкусно и без перебора калорий
Общество
Из пачки творога и яиц пеку нежнятину, которая заменяет и завтрак, и сладкий десерт — сытно, вкусно и без перебора калорий
Творог на пользу: топ-9 рецептов для здоровья
Семья и жизнь
Творог на пользу: топ-9 рецептов для здоровья
Фаршированный лаваш — вкуснота за 7 минут подготовки: выручит и когда гости, и когда нужно быстро поесть
Общество
Фаршированный лаваш — вкуснота за 7 минут подготовки: выручит и когда гости, и когда нужно быстро поесть
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Общество
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Вместо стопки блинов на сковороде — этот финский красавец: 30 минут в духовке, и на столе пышный румяный завтрак
Общество
Вместо стопки блинов на сковороде — этот финский красавец: 30 минут в духовке, и на столе пышный румяный завтрак
творог
лаваш
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
Соцсеть Илона Маска «упала» во всем мире
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.