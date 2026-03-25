25 марта 2026 в 14:20

Фаршированный лаваш — вкуснота за 7 минут подготовки: выручит и когда гости, и когда нужно быстро поесть

Фото: D-NEWS.ru
Лаваш в духовке — сочный рулет с хрустящей корочкой, который готовится за 20 минут. Разрезаю — внутри тянется сыр, сок от начинки пропитывает каждый слой, и остановиться невозможно.

Это тот самый рецепт, когда из простых продуктов получается что-то по-настоящему вкусное. Меняю начинку под настроение — и каждый раз выходит по-новому, но всегда удачно.

Ингредиенты: лаваш тонкий — 1–2 шт., мясо или мясные изделия — 200–250 г, сыр твердый — 150 г, помидоры — 2 шт., перец болгарский — 1 шт., зелень — небольшой пучок, майонез или сметана — 2–3 ст. л., томатный соус — 2 ст. л., соль, специи — по вкусу.

Лаваш смазываю смесью томатного соуса и майонеза или сметаны, распределяю сыр, добавляю мясо, помидоры, перец и зелень, приправляю. Сворачиваю плотным рулетом, сверху смазываю майонезом или желтком, и запекаю 15–20 минут до румяной корочки — даю немного остыть, чтобы начинка «схватилась» и рулет хорошо резался.

Проверено редакцией
лаваш
закуска
простой рецепт
мясо
овощи
сыр
Ольга Шмырева
