Из пачки творога и яиц пеку нежнятину, которая заменяет и завтрак, и сладкий десерт — сытно, вкусно и без перебора калорий

Беру творог, сливки и яйца — и готовлю запеканку, которая одновременно напоминает и чизкейк, и нежное суфле. Получается обалденная вкуснятина: однородная шелковистая текстура, сливочный вкус с яркой лимонной ноткой, а после холодильника блюдо становится плотным, как настоящий чизкейк.

Для приготовления вам понадобится: 800 г творога 9%, 250 г сахара, 3 яйца, 2 желтка, 150 мл сливок 20%, 10 г кукурузного крахмала, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка лимонного сока, 2 чайные ложки лимонной цедры. Творог, соль, треть сахара и треть сливок пробивайте блендером до однородности.

Всыпьте оставшийся сахар, перемешайте, добавьте яйца и желтки, снова взбейте. В оставшихся сливках разведите крахмал, влейте в массу. Добавьте лимонный сок и цедру. Выложите в форму с пергаментом, выпекайте 1,5 часа при 150 °С. Полностью остудите, затем уберите в холодильник на 6–7 часов. Подавайте как десерт или сытный завтрак.

Мария Левицкая
