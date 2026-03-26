Вместо стопки блинов на сковороде — этот финский красавец: 30 минут в духовке, и на столе пышный румяный завтрак

Беру яйца, молоко и муку — и запекаю финский блин в духовке, пока семья собирается за столом. Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный нежный пирог с румяной корочкой и мягкой серединкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 1 литр молока, 2 стакана муки, 100 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли. Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте молоко и растопленное масло, постепенно всыпьте муку, перемешивая до однородности.

Форму для запекания смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 200 °С 25–30 минут, пока блин не поднимется и не станет золотистым. Подавайте теплым с ягодами, сметаной, медом или солеными начинками — сыром и зеленью. Этот завтрак не требует вашего присутствия у плиты, а выглядит и пахнет так, что домашние сбегаются на кухню сами.

