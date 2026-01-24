Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд. Это изысканно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития. Получается обалденная вкуснятина: влажный, нежный и воздушный бисквит с ярким ароматом цитрусов, прослоенный бархатистым и освежающим лимонным курдом, в обрамлении хрустящей миндальной крошки.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 50 г молотого миндаля, цедра 1 лимона и 1 апельсина; для лимонного курда — сок 2 лимонов, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла; для отделки — 200 мл жирных сливок, 2 ст.л. сахарной пудры, 50 г поджаренного рубленого миндаля. Яйца с сахаром взбейте до пышности, аккуратно вмешайте муку с молотым миндалем и цедрой. Выпекайте корж 25 минут при 180 °C. Для курда смешайте сок, яйца и сахар, варите на водяной бане до загустения, добавьте масло кубиками и остудите. Готовый корж разрежьте на 2 пласта, пропитайте лимонным сиропом (сок + сахар). На нижний корж выложите курд, накройте вторым. Сливки взбейте с сахарной пудрой и смажьте бока и верх торта, обсыпьте поджаренным миндалем. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

