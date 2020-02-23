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В Воронежской области мужчину приговорили к трём годам колонии за избиение сожительницы. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

В Воронежской области мужчину приговорили к трём годам колонии за избиение сожительницы. Об этом сообщили в региональном главке МВД России. Инцидент произошёл при совместном распитии алкоголя 53-летнего мужчины и его...