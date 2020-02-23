Сотрудники МЧС проверили платформу Северянин в Москве и не нашли радиоактивную плитку.
Превышений фоновых значений не выявлено, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В МЧС отметили, что угрозы здоровью людей нет.
До этого депутат Мосгордумы Павел Тарасов заявил, что возле платформы лежит радиоактивная гранитная плитка.
Ранее стало известно о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. О том, что в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.