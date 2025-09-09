Машхурду уплетают в семье даже дети — готовим наваристый узбекский суп

Машхурда — традиционный узбекский суп с насыщенным вкусом и ароматом, который сочетает нежную говядину, питательный маш и рис. Это блюдо отличается особой наваристостью и сытностью, идеально подходит для холодного времени года. Гармоничное сочетание специй и свежих овощей создает неповторимый вкус восточной кухни.

500 г говядины нарезают кубиками и обжаривают до корочки. Добавляют 250 г нарезанного лука и 200 г моркови, пассеруют 5 минут. Заливают 1,5 л воды, добавляют предварительно замоченный на 2 часа маш — 150 г . Варят на медленном огне 1 час. Добавляют 300 г картофеля кубиками, 300 г помидоров, 200 г сладкого перца и 100 г риса. Приправляют 1 ч. л. паприки, красного и черного перца, кориандра. Тушат еще 30 минут. В конце добавляют 4-5 зубчиков чеснока и зелень.

Подают горячим с лепешками или свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.