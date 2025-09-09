Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:28

Машхурду уплетают в семье даже дети — готовим наваристый узбекский суп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Машхурда — традиционный узбекский суп с насыщенным вкусом и ароматом, который сочетает нежную говядину, питательный маш и рис. Это блюдо отличается особой наваристостью и сытностью, идеально подходит для холодного времени года. Гармоничное сочетание специй и свежих овощей создает неповторимый вкус восточной кухни.

500 г говядины нарезают кубиками и обжаривают до корочки. Добавляют 250 г нарезанного лука и 200 г моркови, пассеруют 5 минут. Заливают 1,5 л воды, добавляют предварительно замоченный на 2 часа маш — 150 г . Варят на медленном огне 1 час. Добавляют 300 г картофеля кубиками, 300 г помидоров, 200 г сладкого перца и 100 г риса. Приправляют 1 ч. л. паприки, красного и черного перца, кориандра. Тушат еще 30 минут. В конце добавляют 4-5 зубчиков чеснока и зелень.

Подают горячим с лепешками или свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
супы
рецепты
Узбекистан
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала главные признаки осенней депрессии
Названа истинная причина срочного отъезда Кулебы в Польшу
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.