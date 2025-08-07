Мармелад без пектина и агар-агара? Да, и он реально держит форму

Вишнёвый мармелад — это не только про десерт, но и про заготовку, которая радует зимой. И что особенно приятно — его можно приготовить без пектина, желатина и других добавок. Только вишня, сахар и немного терпкого вкуса от корицы с коньяком.
Мармелад получается густым сам по себе — без дополнительных загустителей. Секрет в правильной варке и полном остывании.
Ингредиенты
- Вишня без косточек — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Коньяк — 2 ст. л.
Как приготовить:
Шаг 1.
Удалите косточки из вишни. Мякоть измельчите блендером или пропустите через мясорубку.
Шаг 2.
Переложите пюре в кастрюлю, доведите до кипения. Затем всыпьте сахар и тщательно размешайте.
Шаг 3.
Варите массу около 40 минут на среднем огне, регулярно помешивая. Влейте коньяк и добавьте молотую корицу.
Шаг 4.
Продолжайте варить ещё 10 минут — масса должна заметно загустеть.
Шаг 5.
Разлейте горячий мармелад по стерильным банкам, закатайте и переверните до полного остывания.
Хранение и советы:
- После остывания мармелад станет плотным и будет отлично держать форму.
- Храните заготовки в прохладном месте или в холодильнике.
- Вкус улучшается спустя пару недель после приготовления — дайте настояться.
