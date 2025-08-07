Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:13

Мармелад без пектина и агар-агара? Да, и он реально держит форму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишнёвый мармелад — это не только про десерт, но и про заготовку, которая радует зимой. И что особенно приятно — его можно приготовить без пектина, желатина и других добавок. Только вишня, сахар и немного терпкого вкуса от корицы с коньяком.

Мармелад получается густым сам по себе — без дополнительных загустителей. Секрет в правильной варке и полном остывании.

Ингредиенты

  • Вишня без косточек — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Коньяк — 2 ст. л.

Как приготовить:

Шаг 1.
Удалите косточки из вишни. Мякоть измельчите блендером или пропустите через мясорубку.

Шаг 2.
Переложите пюре в кастрюлю, доведите до кипения. Затем всыпьте сахар и тщательно размешайте.

Шаг 3.
Варите массу около 40 минут на среднем огне, регулярно помешивая. Влейте коньяк и добавьте молотую корицу.

Шаг 4.
Продолжайте варить ещё 10 минут — масса должна заметно загустеть.

Шаг 5.
Разлейте горячий мармелад по стерильным банкам, закатайте и переверните до полного остывания.

Хранение и советы:

  • После остывания мармелад станет плотным и будет отлично держать форму.
  • Храните заготовки в прохладном месте или в холодильнике.
  • Вкус улучшается спустя пару недель после приготовления — дайте настояться.

Безе — классика сладкой выпечки, но традиционное приготовление занимает много времени. Я нашла способ сделать безе в микроволновке всего за 30 секунд! Этот метод подходит, если вы хотите быстро побаловать себя и близких вкусным десертом без долгого ожидания.

рецепты
кулинария
блюда
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.