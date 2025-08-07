Мармелад без пектина и агар-агара? Да, и он реально держит форму

Вишнёвый мармелад — это не только про десерт, но и про заготовку, которая радует зимой. И что особенно приятно — его можно приготовить без пектина, желатина и других добавок. Только вишня, сахар и немного терпкого вкуса от корицы с коньяком.

Мармелад получается густым сам по себе — без дополнительных загустителей. Секрет в правильной варке и полном остывании.

Ингредиенты

Вишня без косточек — 1 кг

Сахар — 1 кг

Молотая корица — 1 ч. л.

Коньяк — 2 ст. л.

Как приготовить:

Шаг 1.

Удалите косточки из вишни. Мякоть измельчите блендером или пропустите через мясорубку.

Шаг 2.

Переложите пюре в кастрюлю, доведите до кипения. Затем всыпьте сахар и тщательно размешайте.

Шаг 3.

Варите массу около 40 минут на среднем огне, регулярно помешивая. Влейте коньяк и добавьте молотую корицу.

Шаг 4.

Продолжайте варить ещё 10 минут — масса должна заметно загустеть.

Шаг 5.

Разлейте горячий мармелад по стерильным банкам, закатайте и переверните до полного остывания.

Хранение и советы:

После остывания мармелад станет плотным и будет отлично держать форму.

Храните заготовки в прохладном месте или в холодильнике.

Вкус улучшается спустя пару недель после приготовления — дайте настояться.

