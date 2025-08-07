Бывший тренер «Спартака» озвучил главную проблему российского футбола

В детско-юношеском футболе в России часто перенимают подходы иностранных тренеров, заявил в разговоре со Sport24 испанец Рауль Рианчо, ранее работавший с командами «Рубин» и «Спартак». По его словам, национальная футбольная модель должна строиться с учетом местных традиций и особенностей, а не слепо следовать примеру других стран.

Я не могу копировать латиноамериканский стиль, если мои игроки не латиноамериканцы, и не могу копировать немецкую модель, если мои игроки не немцы! В РФС (Российский футбольный союз. — NEWS.ru) должны заниматься разработкой своей модели работы, а это подразумевает и надлежащую подготовку тренеров, — заявил тренер.

Ранее Анзор Кавазашвили поддержал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ветеран «Спартака» заявил, что настаивает на максимум трех иностранных футболистах в каждом клубе. По его мнению, большое число легионеров мешает развитию российских игроков и негативно сказывается на национальной сборной. Кавазашвили отметил, что клубы забыли о собственных академиях, а сборная России существует лишь на бумаге.